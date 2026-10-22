Mundo
22 de octubre de 2026 - 09:05

Camboya congela activos de casi 1.000 millones de dólares de grupo vinculado a estafas

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Nom Pen, 22 oct (EFE).- Las autoridades de Camboya anunciaron este jueves la congelación de activos por valor de casi 1.000 millones de dólares vinculados al conglomerado Prince Group, una red transnacional investigada por su supuesta vinculación al fraude y al juego ilegal, y avanzaron que solicitarán la ayuda de Interpol para localizar a 29 ejecutivos.

Por EFE
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Los investigadores habrían identificado 198 empresas vinculadas a Prince Group. De ellas, 98 estarían registradas en el país y otras 100 en el extranjero, según declaró al medio local The Phonm Penh Post el ministro principal Chhay Sinarith, vicepresidente permanente y jefe de la secretaría de la Comisión para la Lucha contra las Estafas Tecnológicas.

Señaló que, debido a la magnitud y complejidad del caso, que involucra una extensa red corporativa con operaciones tanto dentro como fuera de Camboya, el operativo lleva en curso varios meses, en los que se ha detenido a seis de los presuntos cabecillas.

El ministro declaró, además, que las solicitudes remitidas a la Interpol forman parte de los esfuerzos de Nom Pen por perseguir a los sospechosos de estafas en linea "más allá de sus fronteras y fortalecer la cooperación internacional para desmantelar las redes criminales transnacionales", recoge el rotativo.

Camboya, epicentro de las ciberestafas digitales, ha emprendido una campaña oficial contra los centros dedicados a estas actividades ilícitas, sin embargo, ONG e investigadores han advertido que el operativo podría responder a un campaña de publicidad tras las críticas y no reflejar un desmantelamiento real de las redes criminales.

Entre las medidas tomadas por Nom Pen se encuentra la detención y posterior extradición a China el pasado enero de Chen Zhi, fundador de Prince Group, a quien Estados Unidos acusó de dirigir un "imperio de ciberfraude".

En los centros de estafas, controlados por mafias -muchas de origen chino-, trabajadores, voluntariamente o engañados, ejecutan sofisticados engaños bajo coacción extrema y en ocasiones sometidos a torturas y vejaciones, a veces hasta la muerte, según han denunciado la ONU e investigaciones independientes.

Se trata de fraudes multimillonarios que afectan a personas de todo el mundo y que, tras centrarse inicialmente en objetivos de China, en el último año han puesto el foco también en España y Latinoamérica.

La Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés) alertó en julio de que las pérdidas anuales por estafas en Asia-Pacífico oscilaron entre 88.300 y 114.100 millones de dólares en 2025, una suma que, incluso en su estimación más baja, supera el PIB de varios países de la región.