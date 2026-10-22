Camilo volverá a España con una gira veraniega en 2027 con su 'Para Cuando Sean Mayores'

Después de arrancar su gira el pasado 9 de octubre en Estados Unidos para recorrer los escenarios de todo el continente americano, Camilo aterrizará de nuevo en España con trece fechas en diez provincias distintas, dos años después de su última gira en este país.

El Navarra Arena de la ciudad norteña de Pamplona acogerá su primer concierto el 18 de junio. A continuación, le seguirá el Palau Sant Jordi de Barcelona (noreste) el día 19, el 25 en Vigo (norte) en el Galicia Fest, la plaza de toros de Granada (sur) el 27 de junio y una visita al festival Starlite Occident de Marbella (sur) el 1 de julio.

La gira continuará ese mes de julio con un concierto en el Roig Arena de Valencia (este) el día 3 de julio y dos fechas en el Movistar Arena de Madrid el 7 y 8 del mismo mes.

Posteriormente, acudirá a Roquetas de Mar (sureste) en su plaza de toros el día 10, al Icónica Santalucía Sevilla Fest (sur) el 11 y al Murcia On (sureste) el día 15.

Su paso por territorio peninsular español se cerrará en Cádiz (sur) en el Concert Music Festival el 17 de julio para posteriormente trasladarse hasta la isla de Gran Canaria, situado en el océano Atlántico, para concluir su gira española en el Gran Canaria Arena el 23 de julio.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En una entrevista con EFE por la presentación de su último disco, el colombiano confesó que había dedicado más tiempo que nunca a cultivar un álbum lleno de lecciones de vida para sus dos hijas, "semillas" con forma de canciones que germinarán completamente en el futuro para ellas pero que traslucen ya la esperanza en el mismo de este optimista irredento.

"Como artista, España me ha recibido de una manera muy generosa", señaló hasta tres veces en dicha entrevista. "Por eso creo que más allá de ideas que nos polaricen y deshumanicen, aquí siento una profunda fascinación y respeto mutuos y una celebración de la diversidad", añadió.