Candidata emiratí para dirigir la ONU Lana Nusseibeh defiende un liderazgo más resolutivo

"Me postulo para secretaria general porque creo que este es un momento para actuar con mayor urgencia: actuar antes, unir a las personas a pesar de las diferencias y avanzar el trabajo hasta que produzca resultados concretos", afirmó Nusseibeh en su cuenta de X.

La candidata emiratí sostuvo que este enfoque es fundamental para reconstruir la confianza en la ONU y garantizar que la institución genere cambios significativos para las personas a las que sirve.

Nusseibeh abogó también por un liderazgo que se implique directamente en la resolución de los problemas, acerque a personas con posiciones diferentes y persevere en la búsqueda de soluciones hasta obtener resultados, según indicó en un escueto vídeo publicado en su perfil de X.

"Aportaré una mayor urgencia a la labor en pro de la paz. Ayudaré a los países a adquirir mayor autonomía sobre su propio desarrollo", señaló, al tiempo que defendió la necesidad de centrar la organización en las prioridades más apremiantes y en aquellas tareas que solo las Naciones Unidas pueden desempeñar.

La diplomática aseguró que cree profundamente en la institución por sus propios orígenes -por su ascendencia palestina-, y por su experiencia en una región donde, según explicó, se conocen tanto las posibilidades de la diplomacia y la acción colectiva como las consecuencias de sus fracasos.

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Por ello, expresó su confianza en que la ONU puede renovarse en torno a su propósito y cumplir con las personas a las que está llamada a servir.

Emiratos Árabes Unidos nominó a Nusseibeh para el cargo de secretaria general mediante una carta del presidente del país, Mohamed bin Zayed, dirigida a los presidentes de la Asamblea General y del Consejo de Seguridad, según informó la agencia oficial emiratí WAM.

El mandatario destacó la trayectoria de Nusseibeh en la organización internacional, donde ejerció como representante permanente de EAU entre 2013 y 2024.

Durante ese periodo, fue vicepresidenta de la Asamblea General, presidenta del Consejo Ejecutivo de ONU Mujeres y copresidenta de los procesos de revitalización de la Asamblea General y de reforma del Consejo de Seguridad. También presidió este último órgano en dos ocasiones durante el mandato emiratí de 2022-2023.