Charli XCX aparecerá en la nueva película de Scorsese con DiCaprio y Jennifer Lawrence

La cantante del álbum 'Brat' participará en 'What Happens at Night', un suspenso psicológico gótico producido por Apple que narra la historia de un matrimonio estadounidense que viaja a un pequeño pueblo europeo para adoptar un bebé.

El reparto está liderado por DiCaprio y Lawrence quienes interpretarán al matrimonio en esta historia, basada en una novela homónima del escritor Peter Cameron.

El papel de Charli XCX se mantiene por el momento en secreto y se une a un elenco que también incluye a Mads Mikkelsen, Patricia Clarkson y Jared Harris.

La cantante produjo su primera película, 'The Moment', en lo que supuso su debut como en un largometraje de ficción, una sátira sobre una estrella del pop en ascenso dirigida por Aidan Zamiri que se estrenó a principios de este año.

Scorsese y DiCaprio han trabajado anteriormente en siete proyectos: las películas 'Gangs of New York' (2002), 'The Aviator' (2004), 'The Departed' (2006), 'Shutter Island' (2010), 'The Wolf of Wall Street' (2013) y 'Killers of the Flower Moon' (2023) y el cortometraje 'The Audition' (2015).

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El director también produjo el filme de Lawrence 'Die, My Love', que se presentó en Cannes y está coprotagonizada por Robert Pattinson.