Combustibles en Chile suman quinta alza consecutiva y el diésel alcanza máximo histórico

El valor de la gasolina de 93 y 97 octanos se incrementó 0,042 dólares (41,3 pesos chilenos) por litro respectivamente, mientras que el diésel subió alrededor de 0,094 dólares (91,5 pesos chilenos) por litro, publicó la Empresa Nacional del Petróleo (Enap).

La subida del diésel afecta directamente al sector del transporte de carga, que deberá pagar un valor promedio de 1,59 dólares (1.558 pesos chilenos) por litro, mientras que el resto de los combustibles llegarán a su tope con el próximo aumento.

Actualmente, las gasolinas de 93 y 97 octanos se encuentran en un precio promedio de 1,56 dólares (1.527 pesos chilenos) por litro y 1,65 dólares (1.620 pesos chilenos) por litro, respectivamente.

Ante la previsión de este nuevo incremento, la Confederación de Dueños de Camiones de Chile (CNDC) llamó a sus bases a una reunión consultiva sobre este tema para el próximo 4 de noviembre.

"La CNDC auscultará democráticamente el sentir de las bases en relación con la grave crisis de los aumentos de precios de los combustibles, que hasta ahora han tenido incrementos que superan el 60 %", señalaron en un comunicado.

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La gremial hasta la fecha ha tomado la vía del diálogo y la negociación con el Gobierno para encontrar soluciones que mitiguen el efecto de las alzas, pero algunas federaciones de dueños de camiones como la de Valparaíso, zona portuaria, presionan por una paralización de actividades.

El transporte de carga, clave en la cadena de abastecimiento nacional, especialmente en un país con una fuerte dependencia de los camiones, ha acusado el impacto del alza petrolera advirtiendo al Gobierno desde agosto pasado que sus empresas ya no tenían margen para absorber más incrementos.

Los sucesivos aumentos aplicados desde julio pasado hacen que el precio de los combustibles se acerque a los índices del aumento decretado en marzo pasado, al inicio de la gestión del presidente, José Antonio Kast, denominado ‘bencinazo’.

En esa ocasión, las bencinas subieron un 32 % para la gasolina y el 62 % el diésel -el segundo mayor aumento de la historia del país-, luego de que el Gobierno modificó el Mecanismo de Estabilización del Precio de los Combustibles (MEPCO) por el alto costo que representaba para el Estado.