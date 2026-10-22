Comisario europeo de Interior celebra fin de controles fronterizos entre España e Italia

"Celebro las decisiones de Italia y España de suspender los controles en sus fronteras internas. Schengen es uno de los mayores logros de la Unión Europea (UE)", dijo Brunner en una publicación en sus redes sociales.

El titular de Interior en el bloque comunitario añadió que la UE continuará fortaleciendo el espacio de libre circulación "reduciendo aún más la migración ilegal, aumentando las repatriaciones y reforzando las fronteras exteriores".

Los Gobiernos de España e Italia acordaron no prorrogar los controles fronterizos recuperados el pasado mes de agosto entre ambos países a raíz de la crisis migratoria de Ceuta, según informaron este jueves fuentes del Ministerio del Interior español.

El acuerdo se produjo a través de una conversación telefónica mantenida por los ministros del Interior de España e Italia, Fernando Grande-Marlaska y Matteo Piantedosi, programada a raíz de la reunión celebrada al margen del Consejo Europeo entre los presidentes del gobierno de ambos países, Pedro Sánchez y Giorgia Meloni.