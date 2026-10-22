Corporación de petróleo de Libia denuncia el bloqueo de una estación receptora de crudo

Según un comunicado de la NOC, la válvula bloqueada está destinada a la transferencia y recepción de petróleo producido en los campos de la empresa -propiedad del Estado libio- y su cierre "se reflejará negativamente en las tasas de producción, afectando a la economía del país".

La corporación, que no informó sobre el tiempo que estima necesario para resolver el problema, aseguró que el hecho pone en riesgo la estabilidad de las operaciones petroleras y el aumento de la producción, así como los ingresos derivados del crudo.

Ante este "ataque", la NOC insistió en la necesidad de proteger y asegurar las instalaciones petroleras de cualquier interferencia que obstaculice las operaciones regulares, con el objetivo de mantener el flujo continuo de crudo, por lo que solicitó a las autoridades su "inmediata" intervención para reabrir el conducto bloqueado.

El pasado 21 de septiembre, un grupo armado cerró una válvula del oleoducto que conecta el yacimiento de El Sharara -el mayor campo petrolífero del oeste de Libia y uno de los más importantes del norte de África- con la terminal de Zawiya.

El cierre interrumpió el flujo de crudo durante varios días, lo que obligó a detener temporalmente una unidad de refinación, generando unas pérdidas estimadas en unos 95 millones de dólares, según la NOC.

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Tras seis días de negociaciones y trabajos ininterrumpidos, la válvula fue reabierta el 27 de septiembre, cuando se retomó el bombeo de petróleo hacia la refinería y los flujos de exportación volvieron paulatinamente a la normalidad.