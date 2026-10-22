Correísmo denuncia persecución en Ecuador y exige "inmediata libertad" de Luisa González

En una rueda de prensa en la capital, Quito, la presidenta de la Revolución Ciudadana, Gabriela Rivadeneira, sostuvo que González ha sido "secuestrada por este Gobierno" al aseverar que "no hay razones" para la detención de la excandidata, investigada por presuntas irregularidades en las finanzas de su campaña electoral de 2023, incluido dinero al parecer traído de Venezuela.

Rivadeneira afirmó que el caso por el que ha sido detenida González es "un proceso ya juzgado", y cuestionó que la Fiscalía reabra el expediente a cinco semanas de las elecciones locales, donde la Revolución Ciudadana no puede participar al encontrarse suspendida a petición del mismo Ministerio Público.

"¿Qué tan mal está el Gobierno de Daniel Noboa? ¿Tanto rechazo tiene del pueblo que tiene que acudir a secuestrar y arrestar autoridades?", señaló antes de enumerar a miembros de la Revolución Ciudadana que están en prisión, como el exvicepresidente Jorge Glas, que acumula tres condenas por corrupción.

Rivadeneira presume que, con la situación de González, el Gobierno "quiere tapar la crisis energética, la crisis de salud, la educativa, la crisis de seguridad, quiere tapar con estos shows mediáticos, arriesgando la vida de dirigentes políticos de este país", opinó.

En medio del aplauso de seguidores, exigió la "inmediata libertad de Luisa González" y anunció que implementarán "acciones" a nivel local con la movilización de la militancia, y a nivel internacional, como la solicitud de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

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Ricardo Patiño, que fue canciller durante el Gobierno de Correa, entre otros cargos, insistió en declaraciones a EFE que González fue "secuestrada" y la calificó como "una de las figuras políticas más importantes del país".

"Vamos a movilizarnos, a salir a las calles, a exigir que se termine esta dictadura, exigir respeto, libertad", apuntó al señalar que ni siquiera saben en dónde se encuentra González tras ser detenida.