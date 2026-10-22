Cuatro países del Sudeste Asiático llaman a la precaución en viajes a Europa por protestas

Esta semana, la cartera de Exteriores de Tailandia emitió un aviso para sus ciudadanos que se encuentran en Europa y para quienes planean viajar al Viejo Continente "dadas las protestas y disturbios que se están produciendo en varias zonas, y el potencial de que estos acontecimientos se extiendan a otras regiones".

Entre otras recomendaciones, instó a los tailandeses a verificar que sus documentos están en regla "en caso de emergencia" y a no viajar a zonas donde haya protestas, disturbios u otras zonas de alto riesgo, según lo anuncien las autoridades locales.

"Para los ciudadanos que necesiten viajar a Europa durante este período, consulten atentamente las noticias y la información antes de tomar cualquier decisión sobre su viaje", añade el escrito, que incluye canales de comunicación para reportar emergencias.

Consultada en rueda de prensa sobre esta situación, la directora de Protección de la Cancillería indonesia, Heni Hamidah, dijo este jueves que hasta ahora no se ha emitido advertencia de viaje a Europa, aunque llamó a sus ciudadanos a estar "atentos" al desarrollo de estas manifestaciones callejeras, varias de las cuales han derivado en enfrentamientos con la Policía y actos vandálicos.

"Sigan la evolución de la situación de seguridad local y presten atención a la información oficial facilitada por las autoridades locales. Asimismo, se aconseja a quienes se encuentren en Europa que ajusten sus planes de viaje, teniendo en cuenta las posibles interrupciones en el transporte público", dijo.

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En el caso de Malasia, la cartera de Exteriores aseguró que "sigue de cerca las manifestaciones", especialmente en Francia, al tiempo que la Embajada en París emitió una recomendación instando a los malasios que se encuentran en el país "a actuar con precaución y mantenerse alerta".

"Si bien no existen restricciones para viajar a Francia, se aconseja a los ciudadanos malasios que consideren posponer los viajes no esenciales hasta que la situación mejore", reza el comunicado.

Por su parte, en Filipinas, la portavoz presidencial, Claire Castro, afirmó el lunes que el Gobierno de Ferdinand Marcos Jr. también vigila de cerca la situación en Francia, y garantizó "la repatriación inmediata" de sus ciudadanos al archipiélago si así lo solicitan.

Algunas de las manifestaciones estudiantiles y por el derecho a la vivienda, que también han tenido lugar en Bélgica y Albania, han acabado en hechos de violencia por parte de quienes "se aprovechan de las protestas para cometer actos de vandalismo", según dijo esta semana el jefe de derechos humanos de la ONU, Volker Türk.

El alto comisionado expresó asimismo su preocupación por el posible uso excesivo de la fuerza contra manifestantes e instó a los Estados a entablar un diálogo constructivo con los manifestantes, "en particular con los jóvenes" y a adoptar medidas concretas para abordar sus "preocupaciones legítimas".