Del fuego real a la resistencia: las distintas maniobras de China y Taiwán

Las actividades, coincidentes en buena parte de su calendario, reflejan distintas prioridades de entrenamiento, aunque ninguno de los dos ejércitos las ha presentado como una respuesta directa a las del otro.

El Ejército taiwanés concluyó este jueves, un día antes de lo previsto por la llegada del tifón Champi, el ejercicio 'Lu Sheng 2', iniciado el 14 de octubre para entrenar operaciones terrestres prolongadas ante una hipotética invasión china.

Las maniobras enfrentaron a dos brigadas de armas combinadas en combates simulados durante las 24 horas del día, con el objetivo de entrenar la "resistencia escalonada y las operaciones prolongadas", según explicó el mando de instrucción del Ejército taiwanés en una comparecencia recogida por la agencia militar oficial de la isla.

Las Brigadas de Armas Combinadas 564.ª, con sede en la ciudad sureña de Kaohsiung, y 269.ª, destacada en la norteña Taoyuan, simularon enfrentamientos en los que la primera avanzó hacia el norte y la segunda defendió inicialmente sus posiciones, con posibilidad de intercambiar los papeles ofensivos y defensivos.

Los ejercicios incluyeron drones, sistemas de mando y control, artillería y carros de combate estadounidenses M1A2T Abrams, cuyo "empleo táctico" buscaba comprobar el Ejército taiwanés, de acuerdo con la misma fuente.

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El programa contemplaba diez días y nueve noches, frente a los siete días y seis noches de su primera edición en 2025, pero el MDN adelantó su conclusión para preparar a las tropas ante el tifón tras completar las "principales materias de entrenamiento".

China, por su parte, programó entre el 12 y el 20 de octubre ejercicios militares, la mayoría con fuego real, en "al menos seis zonas" de su litoral repartidas entre los mares de Bohai, Amarillo, de China Oriental y de China Meridional, según los avisos de navegación publicados por las autoridades marítimas chinas.

Las áreas estaban próximas a la costa continental, desde Hainan hasta el norte del país, mientras que las más cercanas a Taiwán se situaban frente a Zhejiang, a unos 280 kilómetros al norte de la isla.

El ministro taiwanés de Defensa, Wellington Koo, aseguró que sus Fuerzas Armadas "vigilan de cerca" estas actividades, que, según su evaluación preliminar, correspondían a prácticas de tiro de artillería y otras fuerzas.

A diferencia de anteriores maniobras de cerco alrededor de Taiwán, Pekín no anunció una operación conjunta con nombre propio ni vinculó oficialmente los ejercicios con una misión contra la isla.

El 14 de octubre, la Armada china anunció además el despliegue del portaaviones Liaoning hacia el Pacífico occidental, dentro de su programa anual de entrenamiento, y aseguró en un comunicado difundido por el Ministerio de Defensa que la misión "no está dirigida contra ningún país ni objetivo específico".

La coincidencia se produjo días después del discurso del presidente taiwanés, Lai Ching-te, del 10 de octubre, en el que defendió aumentar el gasto militar y que Pekín criticó por considerar que promovía la "independencia por la fuerza".

Sin embargo, el analista taiwanés Chung Chieh declaró al diario en lengua china Lianhe Zaobao, de Singapur, que la distancia de las zonas de entrenamiento y la ausencia de un gran despliegue aeronaval impedían interpretar automáticamente las maniobras como una respuesta a Lai.

El comentarista militar chino Song Zhongping consideró, en declaraciones al mismo medio, que la dispersión de los ejercicios reflejaba la preparación del Ejército Popular de Liberación (EPL, Ejército chino) para operar en varios escenarios marítimos, cuyo "peor escenario" sería una confrontación con intervención extranjera.

Pekín reclama la soberanía de Taiwán y no descarta el uso de la fuerza para hacerse con su control, mientras Taipéi sostiene que solo los habitantes de la isla pueden decidir su futuro político.