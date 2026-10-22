Detenido un hombre por amenazar al personal de la oficina de una política en Australia

Los agentes acudieron a la oficina de Beazley, situada en el Parque Victoria, a unos cuatro kilómetros al sureste del centro de Perth (oeste), alrededor de las 13:15 hora local del martes (5:15 GMT), después de recibir avisos sobre un hombre que estaba causando altercados.

Según la Policía, el sospechoso, residente en el barrio cercano de Bentley, amenazó a los trabajadores mientras portaba un "arma improvisada de artes marciales".

El hombre fue detenido en el lugar y no se registraron heridos.

Beazley, responsable de Servicios para Personas con Discapacidad, Voluntariado y Juventud de Australia Occidental no se encontraba en su oficina en el momento de los hechos.

El detenido afronta cargos por realizar amenazas, portar un arma de manera que pudiera causar temor y posesión de cannabis. La solicitud de libertad bajo fianza le fue denegada y está previsto que comparezca este jueves ante el Tribunal de Magistrados de Perth.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El incidente se produce en un contexto de preocupación por la seguridad de los representantes públicos en Australia, después de que la diputada independiente Helen Haines resultara gravemente herida en un atropello ocurrido el lunes frente a su oficina electoral en Wangaratta, en el estado de Victoria (sur).

Haines, de 65 años, permanece en estado crítico pero estable en un hospital de Melbourne, donde los médicos le han amputado ambas piernas. Su marido, Phil Haines, confirmó el miércoles que los cirujanos también tuvieron que amputarle la pierna derecha, después de que inicialmente se intentara salvarla.

El presunto autor del atropello, un hombre de 43 años, está acusado de varios delitos, entre ellos conducción peligrosa con resultado de lesiones graves y causar lesiones graves de forma intencionada.

La Policía de Victoria no descarta presentar nuevos cargos, incluido el de intento de asesinato, y ha calificado el hecho de presunto ataque deliberado.

Las autoridades australianas mantienen abiertas las investigaciones sobre ambos incidentes, sin que por el momento se haya establecido una relación entre ellos ni se hayan esclarecido los motivos.