Mundo
22 de octubre de 2026 - 17:20

Detenido un menor por matar a un hombre que le recriminó por fumar marihuana en Nueva York

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Nueva York, 22 oct (EFE).- La Policía de Nueva York detuvo este jueves a un menor de 17 años que presuntamente asesinó a un hombre que lo enfrentó porque fumaba marihuana en una estación del metro de la ciudad.

Por EFE
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La víctima fue identificada como Darrel Rodríguez, de 26 años, quien recibió un disparo en el pecho el pasado sábado, tras sostener una discusión con el menor.

Rodríguez se dirigía a su hogar en El Bronx, que compartía con su padre, que está incapacitado, cuando recibió el disparo mortal, tras lo cual el menor huyó, dejando a la víctima agonizando en el andén del tren en Manhattan.

El menor cubría su rostro con una mascarilla y no había cámaras en el andén, lo que había dificultado su arresto.

Rodríguez trabajaba como guardia de seguridad en un edificio en Manhattan y, tras terminar su turno de trabajo, se dirigía a su hogar.

Darrel es el séptimo homicidio en el metro de la ciudad este año y el cuarto por arma de fuego.