Diócesis cubana recibe nueva ayuda humanitaria de EE. UU. que distribuirá Cáritas

La distribución proseguirá su curso en el territorio parroquial correspondiente a las localidades Unión de Reyes, Bolondrón, Güira de Macurijes y las comunidades rurales ubicadas en dicha zona, según informó una nota de Cáritas Matanzas en las redes sociales.

Los voluntarios de la parroquia Nuestra Señora de la Caridad, junto a su párroco, Enrique Peñate Galán, se encargarán de repartir la ayuda a las familias identificadas en situación de vulnerabilidad según los criterios establecidos por los donantes.

El primer cargamento arribó a la Diócesis de Matanzas el pasado 14 de octubre con destino inicial para 700 núcleos de familias vulnerables de sus comunidades seleccionados previamente por Cáritas.

Estos donativos forman parte de los 60 millones de dólares que la Iglesia Católica cubana canaliza dentro del fondo de asistencia humanitaria de 100 millones, aprobado por el Gobierno de Estados Unidos para apoyar al pueblo de Cuba, según ha informado Cáritas Cuba.

La primera carga de 18 toneladas llegó a La Habana el pasado julio, y le han seguido otras para comunidades parroquiales de las diócesis de las provincias centrales Villa Clara y Cienfuegos, en septiembre.

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Desde principios de octubre también han recibido los envíos las Diócesis de la provincia Camagüey (centro-este) y la parroquia Gaspar en Ciego de Ávila, también de la zona central.

El Departamento de Estado de EE.UU. anunció en mayo una ayuda por valor de 100 millones de dólares en "asistencia humanitaria directa al pueblo cubano, la cual sería distribuida en coordinación con la Iglesia Católica y otras organizaciones humanitarias independientes y confiables".

La llegada de los donativos tiene lugar en un momento de escalada controversia verbal entre La Habana y Washington, considerado como el de mayor tensión de sus relaciones en décadas.

Además, la situación se enmarca en la profunda crisis económica que padece la isla desde hace seis años, agravada por la pandemia, las fallidas políticas nacionales y las sanciones estadounidenses, que han provocado escasez de alimentos, combustible y medicinas, una inflación galopante, prolongados apagones y una creciente dolarización parcial.

A ello se ha sumado desde enero la política de "máxima presión" aplicada por Washington con un cerco petrolero y medidas secundarias a partir de mayo contra sectores vitales de la economía que han reforzado la crisis económica y energética en la isla.