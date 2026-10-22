Egipto aboga por priorizar una "solución política" en Yemen mientras promete apoyo a Riad

En una rueda de prensa en El Cairo junto a su homólogo kazajo, Mukhtar Tileuberdi, el jefe de la diplomacia de Egipto insistió en "la importancia de alcanzar soluciones políticas y una desescalada" en los conflictos de Oriente Medio, entre los que mencionó la guerra de Irán y la ofensiva de los hutíes en el Yemen.

"Las soluciones militares solo llevan a más destrucción y sabotaje. De ahí, la importancia de reforzar y priorizar las soluciones políticas", indicó Abdelaty en su intervención, en la que condenó los "flagrantes ataques" de los rebeldes yemeníes contra Arabia Saudí e insistió en la "solidaridad total" de su país con Riad.

Ayer mismo, el propio Abdelaty se personó en la capital de Arabia Saudí para reunirse con el príncipe heredero de la monarquía árabe, Mohamed bin Salmán, a quien le entregó una carta escrita por el presidente egipcio, Abdelfatah al Sisi, dirigida al rey saudí, Salmán bin Abdulaziz Al Saud.

Al encuentro también asistió el jefe de la Inteligencia egipcia, Hasán Rashad.

Según un comunicado de Exteriores egipcio, la misiva contenía un mensaje relativo al "fortalecimiento de las relaciones bilaterales y la reafirmación de la plena solidaridad y el apoyo de Egipto al reino hermano de Arabia Saudí".

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Mientras tanto, Al Sisi afirmó ayer que el apoyo militar prometido a Arabia Saudí tiene como "único fin" la defensa de ese país y "no una ofensiva contra el Yemen", aunque siguió sin especificar qué tipo de asistencia otorgará a su aliado árabe, que ha inyectado millones de dólares a las arcas públicas egipcias para subsanar su economía.

El Parlamento egipcio se prepara para votar el próximo lunes si apoyar militarmente a Arabia Saudí, una decisión que constitucionalmente debe ser aprobada por una mayoría de dos tercios de la Cámara Baja después de que el Consejo de Defensa Nacional del país árabe diera ya su visto bueno.