Egipto detiene a un hombre acusado de provocar un incendio en una iglesia en El Cairo

El incidente ocurrió la madrugada del jueves en la iglesia de la Virgen María, ubicada en la zona de Birk al Khiyam, en la gobernación de Guiza, cuando un individuo entró aparentemente para rezar portando una botella de gasolina oculta en una bolsa y prendió fuego a unas cortinas.

Según las fuentes, el individuo irrumpió en una pequeña capilla ubicada en la planta baja del complejo eclesiástico y prendió fuego a las cortinas, lo que provocó daños en los atriles y la quema de las alfombras.

Por su parte, la Diócesis Copta Ortodoxa de Guiza Central informó en un comunicado que a las 6.00 horas (GMT+3) "un individuo no cristiano, aún sin identificar, entró a la iglesia de la virgen María con el pretexto de querer orar".

Dicho incendio, añadió la nota, "fue controlado y no se registraron víctimas" y "las autoridades de seguridad acudieron de inmediato al lugar para investigar las circunstancias del incidente".

La fuente de seguridad afirmó que el sospechoso ha sido puesto bajo custodia y está siendo interrogado para determinar sus motivos, mientras se ha dado aviso al laboratorio forense para identificar las sustancias utilizadas en el incendio.

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En Egipto, la violencia sectaria ha disminuido desde su punto álgido en 2013, y no se han registrado ataques terroristas a gran escala contra cristianos desde 2018.

Según estimaciones, los cristianos representan alrededor del 10 % de la población de Egipto, y la mayoría pertenecen a la Iglesia Ortodoxa Copta y se concentran mayoritariamente en el Alto Egipto (sur del país) y en ciudades importantes como El Cairo y Alejandría.