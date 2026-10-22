Ejército avanza en sureste sudanés y recupera dos zonas tras intensos combates con las FAR

El gobernador de Kurmuk, Abdelaty Mohamed al Faki, señaló este jueves en un comunicado que el Ejército ha recuperado el control de la zona estratégica de Bakori tras enfrentamientos contra fuerzas de las FAR y su aliado el Movimiento de Liberación del Pueblo de Sudán-Norte (SPLM-N).

A finales de agosto los paramilitares se habían apoderado de las bases militares de Bakori y Sarkam, situadas en las gobernaciones de Qaysan y Kurmuk, respectivamente.

Bakori, ubicada a unos 70 kilómetros al este de Damazin -capital del Nilo Azul-, alberga el cuartel general de la 13.ª Brigada de la 4.ª División de Infantería del Ejército sudanés.

El gobernador explicó que las Fuerzas Armadas sudanesas también recuperaron la zona de Okleli, en el sector noreste de la gobernación de Kurmuk,

Asimismo, señaló que "el Ejército infligió graves pérdidas, tanto en efectivos como en equipamiento, a la milicia de las FAR y al SPLM-N", pero no especificó detalles, mientras añadió que la recuperación de estas dos áreas confirma que el grupo paramilitar está retrocediendo ante la ofensiva de las fuerzas gubernamentales.

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Esta semana se han producido varios combates en la zona sureste de la región del Nilo Azul, a raíz de los ataques lanzados por la alianza paramilitar contra las zonas de Sali y Al Baraka, también en Kurmuk.

Precisamente, las FAR anunciaron en un comunicado anoche haber recuperado el control de la zona de Al Baraka -situada a unos 15 kilómetros al norte de Kurmuk- y su campamento militar, asegurando que esto "representa un paso significativo en su expansión militar".

Sin embargo, el Ejército dice haber repelido el ataque, sin que se haya podido verificar de manera independiente las versiones de ambas partes.

El frente en el estado del Nilo Azul -donde las fuerzas gubernamentales combaten contra la alianza de las FAR y el SPLM-N- permanece activo desde el pasado mes de enero, mientras el Ejército sudanés acusa a Etiopía de estar involucrada en el conflicto.

La nueva escalada en el Nilo Azul de enfrentamientos entre paramilitares y Fuerzas Armadas -en guerra desde el 15 de abril de 2023- busca el control de este territorio, que tiene una posición fronteriza y de proximidad a rutas de abastecimiento que le confieren una importancia estratégica en el conflicto.

El conflicto bélico en Sudán ha causado la muerte de decenas de miles de personas y el desplazamiento interno y externo de más de 14 millones, según la ONU.