Ejercito israelí afirma que ataques en que murieron dos personas en Gaza apuntaban a Hamás

En respuesta a una consulta de EFE, el Ejército no se refirió a la muerte de la menor, Rafif Raed Labad, que murió por disparos israelíes en la zona de Al Faluya, en el campo de refugiados urbanizado de Yabalia (norte de la Franja), y cuyo cuerpo fue trasladado al hospital Al Shifa con una herida de bala en la cabeza.

En la ciudad de Gaza, un dron israelí lanzó dos misiles contra un vehículo en la calle Carrefour del barrio de Tel al Hawa, dejándolo envuelto en llamas y causando la muerte de un hombre, identificado como Fuad al Gula, y heridas graves a otro, según el Ministerio de Sanidad gazatí.

En el sur, un ataque aéreo israelí contra un joven que circulaba en una bicicleta eléctrica cerca del cruce de Al Shuún, al oeste de Jan Yunis, dejó tres heridos que fueron trasladados al complejo médico Náser, uno de los cuales, Ahmed Baraka, murió poco después.

Pese al alto el fuego vigente desde el 11 de octubre de 2025, han muerto 1.538 personas y otras 5.498 han resultado heridas, según Sanidad gazatí.

Desde el inicio de la guerra, en octubre de 2023, el Ministerio de Sanidad de Gaza, controlado por Hamás, contabilizaba hasta el jueves 74.498 muertos y 175.616 heridos.