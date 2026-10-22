El acuerdo Trump-Putin sobre el diésel frustró la tregua en Ucrania, dice presidente checo

Pavel, de visita oficial a Alemania, afirmó que la tregua entre Rusia y Ucrania estuvo "bastante cerca", hasta que el presidente Donald Trump levantó las sanciones al diésel ruso, informa este jueves el diario eslovaco 'Pravda', que reproduce declaraciones del presidente checo a medios del grupo Axel Springer.

Ese cambio de política de Trump, tras unas sanciones coordinadas con sus aliados europeos a la industria petrolera rusa, empresarios e industria, han dado un "respiro" para los rusos, según Pavel.

"Todavía no sé si podemos calificarlo de traición, pero yo diría que es un error", declaró el presidente checo, para quien el acuerdo sobre el diésel va claramente en contra de los intereses en Europa.

Pavel afirmó en esas declaraciones que "Rusia está aprovechando esta situación para aliviar la presión, y le sirve como una especie de impulso moral".

En Alemania, y tras un encuentro con el canciller Friedrich Merz, Pavel declaró que no comparte la postura de algunos países europeos de que dejar de ayudar a Ucrania reduciría las tensiones con Rusia y sus ataques híbridos, señala la agencia CTK.

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"Al contrario, sostengo que ocurriría lo opuesto, ya que esto envalentonaría a Rusia", afirmó Pavel.

Pavel opina que Trump no percibe la guerra causada por la invasión rusa de Ucrania "como una lucha entre la democracia y la autocracia", sino que la interpreta "a través del prisma de la prosperidad económica de Estados Unidos".