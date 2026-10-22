El bono estadounidense a diez años cae por debajo del 5 % por primera vez en casi un mes

El rendimiento del bono a diez años bajaba a las 13:00 hora local (17:00 GMT) 16,8 puntos básicos, hasta el 4,978 %, mientras que el bono a dos años retrocedía 16,6 puntos básicos, hasta el 4,657 %, y el de treinta años cedía 13,2 puntos básicos, hasta el 5,305 %.
El descenso contrasta con la subida registrada en las últimas semanas, cuando los rendimientos de la deuda estadounidense repuntaron por las presiones inflacionistas, el aumento del déficit y la deuda pública y las expectativas de nuevas subidas de los tipos de interés por parte de la Reserva Federal (Fed).
A comienzos de octubre, el bono a diez años llegó a superar el 5,3 %, su nivel más alto desde abril de 2002, mientras que el de treinta años se acercó al 5,7 %, un máximo desde mayo de 2002.
La caída de las rentabilidades se produce en un contexto de búsqueda de activos refugio ante las caídas de la bolsa este jueves y el aumento de las tensiones geopolíticas en Oriente Medio, a lo que se suman también las dudas sobre la rentabilidad de las inversiones en inteligencia artificial (IA), recoge CNBC.
En ese sentido, el consejero delegado de Nvidia, Jensen Huang, señaló hoy a la cadena que la demanda de servicios de computación en la nube especializados en IA es "extraordinariamente elevada", pero que "el capital disponible para atenderla escasea".
A ello se suman las tensiones en Oriente Medio, que han vuelto a impulsar el precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) hasta cerca de los 100 dólares por barril, después de que el New York Times informara de que Estados Unidos e Israel estudian reanudar los ataques contra Irán tras las elecciones de medio término del próximo 3 de noviembre.
Las rentabilidades de los bonos se mueven en sentido inverso a sus precios, por lo que su descenso refleja un aumento de la demanda de estos títulos.