El brent sube un 4 %, hasta 113,17 dólares, por la escalada en Oriente Medio

El petróleo del mar del Norte, de referencia en Europa, ganó 4,35 dólares respecto al cierre del miércoles, cuando terminó la sesión en 108,82 dólares, y alcanzó durante la jornada un máximo de 113,40 dólares.

El brent repuntó después de que la Guardia Revolucionaria iraní afirmara haber atacado cuatro buques que, según Teherán, realizaban trasvases ilegales de crudo en el golfo Pérsico. Añadió que otros tres habían chocado con minas al oeste del estrecho de Ormuz, paso estratégico para el transporte mundial de hidrocarburos.

La escalada también afecta a Arabia Saudí, donde los ataques de los hutíes de Yemen, aliados de Irán, ha llevado a Estados Unidos a ordenar la salida del personal gubernamental no esencial y sus familiares.

Washington también está evacuando efectivos de algunas de sus bases militares en la región ante el aumento de las tensiones.

Por otra parte, 'The New York Times' informó de que Estados Unidos e Israel estudian una nueva ofensiva contra Irán para después de las elecciones legislativas estadounidenses del 3 de noviembre.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Según el diario, los planes contemplan una operación militar breve e intensa, aunque el presidente estadounidense, Donald Trump, aún debe decidir si la autoriza.

La marcada subida del crudo este jueves contrasta con la moderación de los precios el miércoles, cuando las informaciones sobre los contactos de Catar y Pakistán con Irán para facilitar negociaciones con EE.UU. alimentaron las expectativas de una salida diplomática a la guerra.