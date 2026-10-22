El correísmo, de gobernar 10 años en Ecuador a ser oposición acorralada por la justicia

La Revolución Ciudadana, el partido de Correa, es la mayor fuerza de oposición al presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, y se encuentra actualmente suspendida, sin posibilidad de participar en las elecciones locales del 29 de noviembre, a petición de la Fiscalía que investiga como lavado de dinero un supuesto manejo irregular de las finanzas de la campaña electoral de 2023.

Correa, quien dejó el poder en 2017 vive en Bélgica como refugiado frente a una condena por corrupción en Ecuador, asegura constantemente que su partido sufre una persecución judicial de la que culpa a los distintos presidentes que pasaron después de él por el Palacio de Carondelet.

González, que perdió en segunda vuelta ante Noboa en 2023 y en 2025, fue detenida en Manabí dentro del caso 'Laberinto', un nuevo expediente abierto por la Fiscalía que se suma al caso 'Caja Chica, ambos vinculados a un presunto lavado de dinero en el manejo de fondos para financiar la campaña electoral de 2023.

La investigación tomó fuerza a partir del testimonio sin pruebas de Santiago Díaz, que aseguró haber trasladado dinero desde Venezuela, supuestamente por orden de Correa; y que fue expulsado de la formación tras ser acusado de violación a una menor, caso por el que luego fue condenado a 29 años y 4 meses de cárcel.

Como parte de la investigación por presunta delincuencia organizada con fines de lavado de activos, la Fiscalía allanó la sede de la RC, en Quito.

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Fruto de estas investigaciones, Revolución Ciudadana fue suspendido como partido y quedó fuera de las elecciones locales adelantadas al 29 de noviembre, en la que varios líderes del correísmo se perfilaban para presentarse a la reelección de las alcaldías de las principales provincias y ciudades del país.

La RC buscó arroparse en otros grupos políticos para presentar candidaturas a las elecciones locales, pero éstos también enfrentaron impugnaciones y lo que consideraban trabas institucionales, ante lo que el correísmo volvió a acusar al Gobierno de querer dejarlos fuera de carrera.

Desde 2020 existe una condena en firme de ocho años de cárcel por cohecho contra Correa, que cuenta con la condición de refugiado en Bélgica, país que hasta el momento ha desatendido los requerimientos de extradición promovidos por la Justicia ecuatoriana.

El exmandatario denuncia constantemente ser víctima de 'lawfare' (persecución judicial con fines políticos) y desdeña la sentencia al señalar que lo declara culpable por "influjo psíquico" a los demás involucrados en el caso.

El exvicepresidente Jorge Glas permanece actualmente recluido en la Cárcel del Encuentro, prisión de máxima seguridad construida por el Gobierno de Noboa, que la presentó como inspirada en el modelo del presidente, Nayib Bukele, en El Salvador, luego de que el mandatario ordenara en 2024 asaltar la embajada de México en Quito para capturarlo cuando ya había recibido asilo por parte del Gobierno mexicano.

Glas acumula tres condenas por corrupción y tiene penas de 8 y 13 años de cárcel, si bien cuenta con medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que ordenan a Ecuador dar una debida atención en salud, conforme a las diferentes patologías del exvicepresidente, incluida la salud mental.

También está en la Cárcel del Encuentro el alcalde de Guayaquil Aquiles Álvarez, que en las elecciones locales de 2023 ganó los comicios municipales de la mano de la Revolución Ciudadana y que durante su gestión se posicionó como una de las principales figuras de oposición a Noboa.

Una vez en el cargo comenzaron las investigaciones contra Álvarez por supuesto contrabando y comercialización ilegal de combustibles a través de la red de estaciones de servicio que posee junto a su familia, que derivó en tres procesos, dos de los cuales ya tienen condena de cárcel en su contra.