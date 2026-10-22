El crudo de Texas sube un 2,54 %, hasta 99,61 dólares el barril

A las 09:15 hora local (13:15 GMT), los contratos de futuros del WTI para diciembre, los nuevos de referencia en Estados Unidos, sumaban 2,46 dólares.

Según informó The New York Times, citando a funcionarios estadounidenses que solicitaron el anonimato, los ejércitos de Estados Unidos e Israel han elaborado planes específicos para llevar a cabo nuevos ataques contra Irán después de las elecciones de medio mandato del 3 de noviembre.

El rotativo señaló que avanza la planificación de una operación "breve pero intensa".

La Guardia Revolucionaria iraní afirmó por su parte que atacó cuatro buques que realizaban "transferencias ilegales de petróleo" en el golfo Pérsico, mientras que otros tres chocaron con minas en el estrecho de Ormuz, en una nueva escalada de las tensiones en el estratégico paso marítimo.