El dueño de Politico y el Telegraph propuso comprar rama europea de TikTok, según el FT

Döpfner, director ejecutivo y copropietario de la empresa alemana Axel Springer, ha intentado segregar las operaciones europeas de TikTok y adquirir una participación en ellas, y para ello ha presentado el plan al embajador de Estados Unidos en Francia, Charles Kushner, según personas familiarizadas con estas conversaciones.

El magnate propuso que su compañía formara parte de un acuerdo para comprar el negocio europeo de la aplicación durante un almuerzo con el embajador Charles Kushner, agrega el FT.

Döpfner, cuya empresa es propietaria de Politico y del diario británico The Telegraph, invitó a Kushner, quien es padre de Jared Kushner (yerno del presidente Donald Trump), a un encuentro en la sede central del gigante editorial en Berlín en enero pasado.

Fuentes cercanas a la reunión señalaron que el ejecutivo propuso un plan similar al acuerdo impulsado por el presidente Trump para segregar la filial estadounidense de TikTok, como respuesta a las preocupaciones sobre la seguridad nacional relacionadas con los propietarios chinos.

En virtud de dicho acuerdo, que valoró las operaciones de TikTok en Estados Unidos en 14.000 millones de dólares, un grupo de inversores -entre ellos Oracle, de Larry Ellison- estableció una empresa conjunta con ByteDance, con sede en Pekín.

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La nueva entidad, radicada en California, obtuvo un mayor control sobre los algoritmos y los datos de los usuarios estadounidenses.

El FT agrega que el encuentro entre Döpfner y Kushner pone de relieve la magnitud de las ambiciones del magnate alemán de los medios, quien en 2022 sugirió a Elon Musk, a través de mensajes privados, que comprara Twitter y le permitiera a él dirigir la compañía.

Döpfner intentó sin éxito adquirir el FT en 2015, pero dos meses después compró Business Insider y en 2021 Politico. En el pasado, ha manifestado su interés por adquirir el Wall Street Journal, propiedad de Rupert Murdoch, si este llegara a ponerse a la venta.