El mayor sindicato portugués mantiene la huelga general como opción, pero pide tiempo

"Todas las formas de lucha están sobre la mesa, incluida la huelga general", declaró hoy Oliveira tras una reunión de la CGTP con el Bloco de Esquerda en el Parlamento.

En España, varios sindicatos y organizaciones sociales han convocado una huelga general para el 11 de noviembre por la crisis de acceso a la vivienda. Los jóvenes que protestan en Lisboa por las dificultades para acceder a una casa han reclamado a las centrales sindicales que convoquen ese mismo día una "huelga general ibérica".

Preguntado por esa propuesta, Oliveira no confirmó que la CGTP vaya a sumarse, y puntualizó que cada país y organización tiene su propio ritmo y que una huelga general requiere tiempo y preparación.

El líder de la CGTP citó como próxima acción de la central una concentración ante el Parlamento el 24 de noviembre, coincidiendo con la votación final del presupuesto para 2027.

Oliveira ya había anticipado esta posibilidad el pasado sábado, en declaraciones a EFE durante una manifestación sindical en Lisboa.

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"Podrá haber otra huelga general. Y tendremos todas las formas de lucha que nos conduzcan a los objetivos que los trabajadores se proponen", afirmó entonces. También denunció el aumento del coste de vida y pidió al Gobierno medidas de control de precios y mejoras salariales.

La CGTP reclama una subida general de los salarios del 15 %, con un mínimo de 150 euros mensuales, y elevar el salario mínimo nacional a 1.100 euros. El sábado, su manifestación reunió a unas 2.500 personas y coincidió en el centro de Lisboa con una movilización juvenil por el acceso a la vivienda.

Las declaraciones de este jueves se produjeron después de que el coordinador del Bloco de Esquerda, José Manuel Pureza, pidiera a la CGTP un "gesto público de gran alcance" para respaldar las protestas por la vivienda, ya fuera mediante una huelga general, una manifestación u otra iniciativa.