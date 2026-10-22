El mítico Calendario Pirelli se prepara para estrenar su primera edición india

"Es algo creado a partir de una situación trágica, por supuesto, pero de alguna manera para comenzar una nueva vida", afirmó este jueves el vicepresidente ejecutivo de Pirelli, Marco Tronchetti Provera, durante un evento celebrado en la capital india en vísperas de la presentación oficial del calendario, prevista para este viernes.

El directivo se refería al fallecimiento en abril del fotógrafo indio Raghu Rai, uno de los grandes nombres de la fotografía documental del país, que dejó inconcluso su trabajo para la edición de 2027 y cuya hija Avani, también fotógrafa, asumió la tarea de continuarlo.

La edición de 2027 reúne el trabajo de Raghu y Avani Rai con el del fotógrafo noruego Sølve Sundsbø, responsable también del calendario anterior, en un proyecto que incorpora por primera vez al país asiático como protagonista de la célebre publicación.

Entre las nueve mujeres elegidas por Sundsbø figuran las actrices Freida Pinto, conocida internacionalmente por la premiada película Slumdog Millionaire, y Aditi Rao Hydari, la música Anoushka Shankar, la poeta Rupi Kaur y la modelo Lakshmi Menon.

El Calendario Pirelli nació en 1964 por iniciativa de la filial británica del fabricante italiano de neumáticos, que buscaba diferenciarse de sus competidores mediante un obsequio exclusivo para sus clientes.

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Esto acabó convertido en uno de los encargos más prestigiosos de la fotografía de moda, con una distribución selectiva y ejemplares que no están a la venta al público.

Sus primeras décadas estuvieron marcadas por los retratos de modelos, la sensualidad y los desnudos que contribuyeron a darle notoriedad internacional, aunque con el paso de los años amplió sus protagonistas y propuestas artísticas para incorporar a figuras del cine, la música, el deporte y la cultura.

Sophia Loren, Naomi Campbell, Kate Moss, Penélope Cruz, Rosalía y Serena Williams figuran entre las personalidades que han posado para sus páginas, bajo la dirección de fotógrafos como Richard Avedon, Annie Leibovitz, Peter Lindbergh y Mario Testino.

Más de seis décadas después de su nacimiento, el calendario se prepara para revelar este viernes en Nueva Delhi el resultado de una edición en la que el legado de uno de los fotógrafos más reconocidos de la India convive con el trabajo de su hija y la fotografía de moda internacional.