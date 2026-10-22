El Parlamento de Venezuela pospone la discusión para reformar la ley del sistema eléctrico

Durante una sesión ordinaria, transmitida por el canal del Parlamento en YouTube, el diputado chavista Pedro Carreño pidió el diferimiento de la segunda discusión -necesaria para que la reforma de la ley sea aprobada- para seguir trabajando el instrumento.

La ley tiene por objeto regular el servicio eléctrico en todo el territorio nacional, así como los "intercambios internacionales de energía a través de las actividades de generación, transmisión, despacho, distribución y comercialización", según una lectura del proyecto de reforma que se hizo durante la sesión.

El instrumento promete "contribuir a garantizar el acceso y disfrute universal de todas las personas a un servicio eléctrico en condiciones de igualdad, continuidad, regularidad, seguridad y calidad", así como "asegurar el desarrollo integral de la nación garantizando la energía eléctrica requerida para impulsar las actividades socioecónomicas".

Además, plantea "la construcción de un sistema eléctrico nacional eficiente, eficaz, efectivo, transparente, sostenible y seguro que garantice los derechos de las personas".

Venezuela afronta una crisis eléctrica desde hace más de una década, pero en el último año los apagones se han incrementado. La oposición y expertos aseguran que se debe a la corrupción y la falta de mantenimiento, aunque el Gobierno señala que el problema se debe a las sanciones, al fenómeno climático El Niño y a supuestos sabotajes.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El miércoles, la Asociación Venezolana de Ingeniería Eléctrica, Mecánica y Profesiones Afines estimó que la recuperación del sistema eléctrico en Venezuela requiere de una inversión de hasta 40.000 millones de dólares y un plan "maestro" que podría extenderse por 10 años luego de más de una década de desinversión.

Por su parte, la ONG Observatorio Venezolano de Conflictividad Social documentó 1.101 protestas durante el pasado mes de septiembre, de las cuales 531 fueron contra cortes y problemas relacionados con el servicio eléctrico, según un boletín difundido el miércoles.