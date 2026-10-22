El presidente checo plantea aligerar las sanciones a Rusia si está dispuesta a negociar

"Hablar con Rusia siempre debería ocurrir en base a condiciones. Si están dispuestos a parar los combates en Ucrania sería una buena señal para empezar", afirmó durante una intervención en el foro 'Berlin Global Dialogue' en la capital alemana.

"Si están dispuestos a negociar, será hora de repensar el régimen de sanciones. Pero yo no aliviaría el régimen de sanciones sin que haya un progreso claro de parte de Rusia hacia la paz y el respeto a las normas", declaró Pavel, quien fue presidente del Comité Militar de la OTAN hasta 2018.

Si se llegan a concretar los contactos, después de que presidente ruso, Vladímir Putin, se mostrase este miércoles dispuesto a reanudar en noviembre las negociaciones de paz sobre Ucrania con mediación de EE. UU., será crucial que los países europeos intervengan en el proceso de forma más activa, adujo.

Al mismo tiempo, Pavel criticó que se está presionando demasiado a Rusia sólo para que acepte poner fin a la guerra, y sugirió que sería más fructífero ofrecer a Moscú la posibilidad de abrir un debate más general sobre el orden de seguridad postbélico en Europa.

Hablar sobre la seguridad europea en general dejaría "más espacio" para encontrar un compromiso, enfatizó, y mencionó como ejemplos posibles enfoques sobre la seguridad "del mar del Norte hasta el mar Negro", la renovación de tratados que han expirado y la adopción de medidas para crear confianza.

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Pese a todo, el presidente checo señaló que el prerrequisito es "que Rusia quiera", puesto que por el momento no ha manifestado disposición a negociar, salvo con condiciones inaceptables para Ucrania y para la UE, como la capitulación por parte de Kiev.

Al mismo tiempo, instó a responder con más determinación a lo que calificó de provocaciones rusas, como las incursiones de drones y de aviones en el espacio aéreo europeo y recordó cómo Turquía derribó en 2015 un caza ruso que sobrevolaba su territorio, aunque matizó: "No digo que tengamos que disparar a cada avión que entre en nuestro espacio aéreo".

Pavel subrayó también la necesidad de incrementar el gasto en defensa a nivel europeo para reducir la dependencia de EE. UU. en este sentido.

"Nos acostumbramos a vivir de los dividendos de la paz durante demasiado tiempo, esperando que durasen para siempre", afirmó y advirtió de que los pasos necesarios ahora no tienen como meta el "confort" de los ci udadanos, sino su seguridad.

El Kremlin informó ayer miércoles de que en principio está dispuesto a reanudar las negociaciones tripartitas con Ucrania y EE. UU. el mes que viene, después de que el emisario de la Casa Blanca para el conflicto, Steve Witkoff, transmitiera al líder ruso Vladímir Putin una propuesta de Kiev para relanzar los contactos.

Las negociaciones tripartitas quedaron congeladas a mediados de febrero debido al comienzo de la guerra de EE. UU. e Israel contra Irán.