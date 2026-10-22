El vicealcalde de Pekín, investigado por sospechas de corrupción

Un breve comunicado de la Comisión Central de Inspección Disciplinaria (CCDI) del PCCh no ofreció detalles sobre las supuestas irregularidades atribuidas a Xia, que se encuentra bajo investigación de la citada institución y de la Comisión Nacional de Supervisión, los principales organismos anticorrupción del partido gobernante y del Estado, respectivamente.

En China, la fórmula "graves violaciones de la disciplina y la ley" es empleada habitualmente por el aparato anticorrupción para anunciar pesquisas que con frecuencia terminan relacionadas con sobornos u otros delitos económicos.

Xia, de 56 años, fue nombrado miembro del Comité Permanente del Comité Municipal de Pekín del PCCh en 2025, año en el que también asumió el cargo de vicealcalde de la capital china.

Pekín es una de las cuatro municipalidades chinas bajo control directo del Gobierno central, junto con Chongqing (centro), Shanghái (este) y Tianjin (noreste), y administra unos 32 millones de habitantes.

Tras su llegada al poder en 2012, el presidente chino y secretario general del PCCh, Xi Jinping, impulsó una amplia campaña anticorrupción que ha alcanzado a funcionarios de todos los niveles, desde cuadros locales hasta dirigentes provinciales, altos mandos militares y responsables de empresas estatales.