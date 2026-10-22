Empujones y forcejeos en el Parlamento albanés por diferencias sobre protesta estudiantil

Nada más anunciar el orden del día el presidente de la Cámara, el socialista Niko Peleshi, los diputados de la oposición conservadora del Partido Democrático (PD) bloquearon la tribuna para exigir un debate sobre las protestas y la responsabilidad del primer ministro, Edi Rama, en la represión policial.

Peleshi continuó con las votaciones de otros asuntos, lo que desencadenó las escenas de tensión entre diputados opositores y los del gobernante Partido Socialista.

Los diputados opositores derribaron sillas, golpearon los escaños e intentaron abrirse paso ante los agentes de seguridad del Parlamento, que se esforzaron por separar a los diputados para calmar los ánimos.

Diputados opositores arrebataron las tarjetas de votación a legisladores socialistas, lanzaron una botella de agua en dirección al presidente de la cámara y exigieron la dimisión inmediata de Rama, ausente por un viaje al extranjero.

Albania, miembro de la OTAN y candidata a ingresar en la Unión Europea (UE), vive desde hace diez días las protestas más violentas de los últimos años, lideradas por estudiantes que acusan al Gobierno de corrupción y reclaman la renuncia del primer ministro.

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Según el Ministerio de Salud, unas 320 personas, entre ellas 192 policías, resultaron heridas desde el 13 de octubre.

Durante los disturbios se han incendiado edificios gubernamentales y judiciales y se han destrozado sucursales bancarias y comercios del centro de Tirana, la capital.

Los enfrentamientos se han extendido también a otras ciudades del país.

Desde principios de esta semana, estudiantes de varias universidades públicas mantienen un boicot a las clases con el respaldo de sus profesores.

Los universitarios se han convertido en la voz más visible de la llamada 'Revolución de los Flamencos', surgida a finales de mayo contra un proyecto turístico de lujo en la costa adriática vinculado a Jared Kushner, yerno del presidente estadounidense, Donald Trump.

La movilización ha derivado en un movimiento más amplio contra el Gobierno, pero también contra el partido conservador en la oposición PD.

Rama, en el poder desde 2013 y reelegido para un cuarto mandato en mayo de 2025, rechaza dimitir y sostiene que la violencia ha sido organizada por el PD y por "actores" extranjeros, entre los que cita a Rusia e Irán.