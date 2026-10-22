Estadounidense liberado por Rusia regresa a casa tras pasar cuatro años detenido

Hubbard, un profesor de inglés de 73 años capturado por las tropas rusas acusado de servir en el ejército ucraniano, se encuentra en una instalación militar en San Antonio, Texas, y participará en un programa de readaptación, informó un funcionario estadounidense citado por la cadena CNN.

Imágenes compartidas por Trump en su red Truth Social este miércoles muestran al estadounidense sonriendo junto a su familia en lo que parece ser el interior de un avión.

El mandatario también compartió fotos de Hubbard posando con el enviado especial de la Casa Blanca para mediar entre Ucrania y Rusia, Steve Witkoff, quien suscitó polémica en EE.UU. por sus elogios a Putin, a quien calificó de "humanitario" por la liberación.

Trump, quien defendió a Witkoff, también generó controversia porque aseguró que no había dado a Putin "nada a cambio", pero después sostuvo que las negociaciones para excarcelar a Hubbard se habrían paralizado si Washington hubiera permitido la entrada en vigor de nuevas sanciones contra Rusia.

El alivio de la presión económica sobre Moscú y el acuerdo para comprar diésel ruso, con el que Washington busca rebajar los precios internacionales de la energía, han suscitado críticas de Ucrania e incluso de legisladores republicanos partidarios de aumentar la presión sobre Putin.

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Hubbard es oriundo del estado de Míchigan y residía desde 2014 en la ciudad ucraniana de Izium (región de Járkov).

Según la versión de Moscú, Hubbard se alistó en una unidad de defensa territorial de Izium en febrero de 2022, hasta que fue capturado por los rusos dos meses después.

En octubre de 2024, un tribunal de Moscú lo declaró culpable de actividad mercenaria y le condenó a seis años y diez meses de prisión.

Aunque el estadounidense admitió su culpa durante el juicio, luego aseguró no haber formado parte nunca de una defensa territorial u otra unidad armada.