Eurodiputados buscarán en China más oportunidades de diálogo comercial

La delegación, encabezada por el presidente de la Comisión de Comercio Internacional (INTA) del Parlamento, el socialista alemán Bernd Lange, visitará Pekín, Hangzhou y Shanghái del 27 al 29 de octubre, indicó la Eurocámara en un comunicado.

Se trata de la segunda vez que una delegación de la INTA visita China desde 2018.

Durante la visita, los eurodiputados tienen previsto plantear cuestiones como la dependencia de la UE de materias primas y tecnologías críticas, el exceso de capacidad productiva de China y los desequilibrios que provoca en el mercado, y la desigualdad en el acceso al mercado chino por parte de las empresas europeas.

También se espera que las conversaciones aborden la creciente afluencia de productos chinos baratos al mercado de la UE, el proyecto de Ley de Aceleración Industrial de la UE y el nuevo acuerdo entre la UE y China sobre las importaciones de vehículos híbridos.

Ese pacto, que ha fijado una cuota anual -que irá aumentando progresivamente- de 350.000 vehículos híbridos procedentes de China y supone una reducción de esas exportaciones de alrededor del 45 %, ha animado a los europeos a explorar acuerdos similares en sectores como el químico y el de la maquinaria pero también a preparar nuevas herramientas de defensa comercial en caso de que las conversaciones no lleguen a buen puerto con Pekín.

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El Parlamento explicó que los eurodiputados mantendrán conversaciones directas con sus homólogos chinos y con funcionarios de los gobiernos regionales y nacionales, entre ellos representantes del Ministerio de Comercio.

También se reunirán con representantes de la Cámara de Comercio de la UE para comprender mejor los retos a los que se enfrentan las empresas europeas en China, así como con representantes del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco Mundial.

En Hangzhou, importante centro tecnológico chino, la delegación visitará a dos de las empresas más innovadoras de China: Unitree y BrainCo.

Según Lange, la visita se producirá en un "momento crucial para las relaciones comerciales entre la UE y China".

"El reciente acuerdo sobre los coches híbridos es solo el punto de partida. Quedan muchas cuestiones por resolver, desde el exceso de capacidad industrial hasta el acceso a las tierras raras", señaló.

Recordó que, en la actualidad, la UE registra un déficit comercial diario de 1.000 millones de euros con China "debido en parte a las restricciones a la importación que impone a las empresas de la UE".

"Esperamos poder colaborar directamente con nuestros homólogos en China para mantener vivo el diálogo, luchar por lograr un avance decisivo y conseguir resultados tangibles en un futuro próximo", concluyó.

Fuentes comunitarias reconocieron que la propuesta común, por primera vez, de Francia y Alemania para solicitar mecanismos extraordinarios que permitan, en casos extremos, restringir el acceso al mercado único, fue interpretada por la contraparte china como que la situación se había puesto seria.

"Creo que somos mucho más fuertes de lo que pensábamos, porque China también depende del acceso a nuestro mercado", resumieron.

En cualquier caso, las fuentes aseguraron que la UE se atendrá a los estándares de la Organización Mundial del Comercio y que basará sus acciones en pruebas y no en "motivos políticos".