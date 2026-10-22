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22 de octubre de 2026 - 09:25

Expresidente socialista Felipe González no votará a Sánchez en elecciones, sino en blanco

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Málaga (España), 22 oct (EFE).- El expresidente del Gobierno español y exlíder socialista Felipe González dijo este jueves que no se siente representado por el PSOE del actual jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ni por otros partidos, porque no ve que haya "un proyecto de país alternativo", por lo que avanzó que votará en blanco en las elecciones generales del 29 de noviembre.

Por EFE
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"Es un voto que explica lo que siento, la carencia de representación", argumentó el expresidente del Gobierno (1982-1996), del mismo partido que Sánchez, quien aspira a la reelección en los comicios adelantados de noviembre.

González, que participó este jueves en un coloquio empresarial en Málaga (sur de España), explicó que nada le representa de “verdad”, ni el comportamiento de este PSOE ni que la intención de los partidos de derecha (PP) y ultraderecha (Vox) sea sólo “echar a Sánchez”, sin proyecto de país.

“Me gustaría, aunque no fuera de mi gusto, ver que hay un proyecto de país alternativo”, añadió.

“Algunas veces la gente dice ‘eres muy crítico con Pedro Sánchez’, pero no es verdad, digo lo mismo que él decía cuando (el conservador Mariano) Rajoy era presidente, lo que pasa es que yo digo lo mismo y él dice lo contrario”, manifestó González.

Indicó además que “es una obviedad para todos los españoles” que él está descontento con la gestión del PSOE, con “errores” que se están cometiendo, el más grave a su juicio los cuatro años que han pasado sin la presentación de presupuesto anual por parte del Gobierno.