Familias rusas y ucranianas se reunifican a través de Bielorrusia, según agencia estatal

"Hoy Bielorrusia volvió a ser escenario de una misión humanitaria de reunificación familiar: once personas viajaron desde Rusia a Ucrania para reunirse con sus familiares, y tres regresan de Ucrania para reunirse con los suyos", señaló el medio.
De acuerdo con BELTA, "se trata principalmente de personas mayores y con movilidad reducida".
El corredor humanitario se estableció en el puesto de control de Novaya Guta, en la frontera entre Bielorrusia y Ucrania, precisó el medio.
El puesto de control de Novaya Guta se utiliza habitualmente para organizar el regreso de ciudadanos con sus familiares tanto en Rusia como en Ucrania.
Así, el mes pasado quince personas viajaron a Ucrania desde Rusia y tres personas volvieron con sus familiares en Rusia.