Finlandia autoriza la apertura del primer almacén permanente de residuos nucleares

La concesión de este permiso era el último trámite legal para el inicio de las operaciones de encapsulación y almacenamiento final de combustible nuclear gastado, después de que la Agencia de Seguridad Radiológica y Nuclear de Finlandia (STUK) certificase el pasado agosto que las instalaciones de Posiva cumplen todos los requisitos de seguridad necesarios.

"Es una obligación intergeneracional el garantizar que el uso de la energía nuclear sea responsable, desde la construcción hasta la eliminación definitiva del combustible nuclear gastado", señaló en un comunicado la ministra finlandesa de Medio Ambiente y Clima, Sari Multala.

"En Finlandia, una cultura de seguridad exigente respalda la producción de energía limpia", agregó.

El consejero delegado de Posiva, Ilkka Poikolainen, afirmó por su parte que se trata de un día importante e histórico tanto para la compañía, que ha invertido más de 40 años en planificar, desarrollar y construir el proyecto, como para Finlandia.

"Esta solución no se ha creado porque fuera fácil, se ha creado a pesar de no serlo. Porque es lo responsable y lo correcto", señaló Poikolainen.

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Posiva explicó que la licencia de explotación no implica el inicio inmediato de las operaciones de almacenamiento, sino que antes deberá completar la fase de puesta en marcha y realizar las pruebas e inspecciones necesarias, por lo que no facilitó una fecha concreta para su apertura.

Este pionero almacén geológico profundo (AGP), bautizado como 'Onkalo' (cavidad en finés), está ubicado junto a la central nuclear de Olkiluoto, en el oeste de Finlandia, a más de 400 metros de profundidad.

Tiene capacidad para albergar los residuos producidos por los cinco reactores atómicos del país durante un siglo, unas 6.500 toneladas.

Las obras de construcción de este faraónico proyecto duraron más de veinte años y, aunque Posiva no ha desvelado su coste, este se estima en unos 1.000 millones de euros (cerca de 1.120 millones de dólares al cambio actual).

Posiva es propiedad de las dos compañías eléctricas finlandesas que producen energía nuclear, Teollisuuden Voima (TVO), con un 60 % de las acciones, y Fortum, con el 40 % restante.

Posiva eligió el emplazamiento de 'Onkalo' por motivos de seguridad, ya que el lecho rocoso donde está excavado goza de una alta impermeabilidad, gran estabilidad geológica y apenas existe actividad sísmica.

Además de contar con varios kilómetros de túneles y galerías, este AGP dispone de una planta de encapsulado totalmente automatizada para evitar la exposición de los trabajadores a la radiactividad de las barras de combustible nuclear gastado durante la fase de envasado de los residuos.

Según la compañía finlandesa, una vez depositados en su emplazamiento definitivo, el sistema de sellado de las cápsulas y unos pocos metros de roca madre serán suficientes para contener por completo la radiación liberada por el combustible gastado durante al menos 100.000 años.