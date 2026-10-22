Fiscalía israelí prohíbe a Ben Gvir asistir a demoliciones de casas beduinas en campaña

"En estos días se debe observar con especial rigor el principio de que estas autoridades no inviten a cargos electos a acompañar sus actuaciones", se indica en una directriz emitida por la fiscal general, Gali Baharav-Miara, a cinco días de las elecciones generales.

Según el texto, que responde a un recurso del diputado Mansur Abás, líder del partido islamista Raam, las autoridades deben asegurarse de que las actuaciones previas a los comicios "se realicen sin la compañía de ningún actor político" y deben impedir que un cargo electo o un candidato haga "cualquier otro uso de los bienes del Estado relacionado con la propaganda electoral".

Además de asistir a las demoliciones de edificios pertenecientes a comunidades árabes del Néguev (sur de Israel, de mayoría beduina), Ben Gvir ha visitado en varias ocasiones a presos palestinos para amenazarlos de muerte y más tarde retransmitir los encuentros en sus redes sociales.

La nueva directriz de la fiscal general -basada, según la Fiscalía, en la ley electoral israelí-, restringe también la asistencia del ministro a las instalaciones del Servicio Israelí de Prisiones, con el fin de que no use bienes públicos "con fines de propaganda electoral".

Ben Gvir respondió este jueves a Baharav-Miara con una carta en la que tachaba la directriz de "ilegal" y "carente de competencia": "Seguiré participando activamente sobre el terreno, examinando de cerca el proyecto de demolición de construcciones ilegales", escribió en la misiva, citada por la resolución de la fiscal.

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La semana pasada, el Comité Central Electoral calificó de propaganda prohibida un vídeo del ministro grabado en la celda de un preso condenado por terrorismo y ordenó retirarlo.

"El ministro Ben Gvir disfruta de una ventaja en el acceso a estos bienes públicos, y la ha explotado al máximo", señaló el Comité en su resolución, incluida en la directriz de la fiscal general.