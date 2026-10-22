FundéuRAE: segunda vuelta de las elecciones en Brasil, claves de redacción

Los gentilicios adecuados en español son “brasileño” o “brasilero”, y no el portugués “brasileiro”.

En lo que respecta al actual presidente brasileño, cabe añadir que incorporó legalmente el apodo “Lula” a su nombre, y este no requiere ningún resalte. Si se le menciona solo con “Da Silva”, la preposición se escribe con mayúscula, pero va con minúscula si la precede algún otro componente (“Lula da Silva”).

Por último, si se menciona el dato de que Lula da Silva aspira con esta votación a su tercer mandato como presidente, no resulta necesario duplicar el prefijo “re-” (“rerreelegir” o “rerreelección”), puesto que “reelegir” es ‘volver a elegir’ y no se limita, por tanto, a la segunda vez que alguien es elegido, sino que se extiende a las siguientes.

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