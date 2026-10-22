GE Vernova reconoce deterioro de sistema eléctrico en Venezuela por falta de mantenimiento

"Mandamos a un equipo de ingenieros a Venezuela (...). Estos venezolanos estuvieron haciendo las inspecciones de las turbinas (...) y subestaciones eléctricas. Hemos notado que la condición de los equipos está bastante precaria. El razonamiento es porque no han podido hacer los mantenimientos que requieren los fabricantes", detalló.

Durante su presentación en el Startup Venezuela Summit 2026, que inició el miércoles y concluirá el viernes, Mousadi destacó el "excelente trabajo" del personal venezolano, que trata de mantener los equipos "sin las partes que requieren los fabricantes" y con una alta capacidad de resolver problemas.

"Los técnicos que vinieron de afuera quedaron impresionados", subrayó.

Mousadi informó que en Venezuela se pondrá en marcha un plan de entrenamiento, certificación y seguimiento técnico tras una solicitud del ministro para la Energía Eléctrica, Rolando Alcalá.

"Necesitan la certificación o la recertificación de los fabricantes, de los nuevos procesos, las nuevas maneras de operar las turbinas. Eso es lo que nos pidió el ministro Alcalá. Vamos a tener un plan de entrenamiento, certificación y de seguimiento técnico", apuntó.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El pasado 2 de septiembre, la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) firmó una "alianza estratégica" con GE Vernova para la recuperación de la infraestructura eléctrica de la industria petrolera del país suramericano.

Además, GE Vernova firmó un acuerdo con la estatal Corporación Eléctrica Nacional para el "impulso de varios proyectos relacionados con el fortalecimiento del sistema eléctrico nacional venezolano", según indicó entonces el canal estatal Venezolana de Televisión.

La firma de estos acuerdos se realizó en el Palacio de Miraflores, sede del Ejecutivo en Caracas, entre Mousadi y el vicepresidente ejecutivo de Pdvsa, Jovanny Martínez, y en presencia de la mandataria encargada Delcy Rodríguez y del secretario de Energía de EE.UU., Chris Wright, quien se encontraba de visita en el país suramericano.

Venezuela afronta una crisis eléctrica desde hace más de una década, pero en el último año los apagones se han incrementado. La oposición y expertos aseguran que se debe a la corrupción y la falta de mantenimiento, aunque el Gobierno señala que el problema responde a la imposición de sanciones, el fenómeno climático El Niño y a supuestos sabotajes.

El miércoles, la Asociación Venezolana de Ingeniería Eléctrica, Mecánica y Profesiones Afines estimó que la recuperación del sistema eléctrico en Venezuela requiere de una inversión de hasta 40.000 millones de dólares y un plan "maestro" que podría extenderse por diez años luego de más de una década de desinversión.