Georgia detiene a un periodista acusado de alta traición

Según informó este jueves el portavoz de la Fiscalía General georgiana, Beka Kvitsiani, "desde febrero de este año Chubinidze (corresponsal del semanario georgiano Asaval-dasavali) difundió sistemáticamente en diversos medios mentiras y desinformaciones sobre un acuerdo secreto entre el primer ministro de Georgia y Azerbaiyán sobre la entrega al país vecino de parte del monasterio de David Gareja, ubicado en la frontera entre ambos países".

"Los investigadores establecieron que no existe ningún acuerdo respecto a David Gareja, en el marco de los acuerdos internacionales continúa el trabajo de delimitación y se excluye, incluso teóricamente, una solución unilateral de entrega de parte del territorio a otro Estado", señaló Kvitsiani.

La Fiscalía indicó que con estas acciones "Chubinidze entorpeció el trabajo normal de las instituciones estatales, en particular la comisión de delimitación y demarcación, por lo que fue acusado de alta traición y sabotaje, por lo que podría ser condenado con una pena de cárcel de hasta cuatro años".

Georgia y Azerbaiyán comparten 446 kilómetros de frontera, 180 de los cuales todavía no han sido demarcados, incluyendo parte del histórico monasterio David Gareja, construido en el siglo VI y ubicado a 60 kilómetros al sudeste de Tiflis.

El complejo incluye cientos de celdas, iglesias, capillas, refectorios y viviendas que se encuentran excavadas en la roca.

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Parte del complejo se encuentra en la región azerbaiyana de Ağstafa y es objeto de una disputa fronteriza entre ambos países.

David Gareja, que permanece activo como monasterio y sirve como un destino popular de turismo y peregrinación, destaca no solo por su patrimonio religioso y artístico, sino también por su importancia natural y arqueológica, ya que está rodeado por un entorno de una biodiversidad singular que sirve de hábitat a especies de interés para la conservación.

Las excavaciones arqueológicas realizadas en la zona han documentado asentamientos humanos de gran antigüedad, con vestigios asociados a las culturas achelense y musteriense, así como a las culturas Kura-Araxes y Trialeti.

Además se han identificado asentamientos de la edad del bronce final y de la edad de hierro, lo que evidencia la prolongada presencia humana en esta zona montañosa.