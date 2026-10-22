Hutíes acusan a A.Saudí de atacar yate con 14 ciudadanos indios frente a isla del mar Rojo

"Según las primeras informaciones, el enemigo saudí atacó un yate indio cerca de la isla de Zuqar, con 14 ciudadanos indios a bordo", dijo Sarea en un mensaje en su cuenta en X, sin referirse a víctimas.

No obstante, sostuvo que "las Fuerzas Armadas yemeníes (como se autodefinen los hutíes) trata de rescatarlos", y afirmó que " proporcionaremos más detalles posteriormente".

"Este acto temerario del enemigo saudí amenaza la navegación internacional en el mar Rojo, y la comunidad internacional debe impedir que el enemigo saudí continúe con tales acciones irresponsables", agregó.

La coalición militar liderada por Riad que interviene en el conflicto yemení en apoyo al Gobierno internacionalmente reconocido no ha reaccionado a las afirmaciones del portavoz hutí.

Sin embargo, días antes este Gobierno había advertido a los propietarios de las pequeñas embarcaciones civiles tradicionales en la zona de "no colaborar con la milicia terrorista hutí en operaciones de contrabando de armas, misiles y equipo militar a través del mar hacia las costas yemeníes, a fin de preservar sus vidas, su seguridad y sus propiedades".

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El portavoz de la coalición, el saudí Turki al Maliki, anunció el pasado martes haber interceptado y destruido varias embarcaciones civiles en el mar Rojo que -afirmó- transportaban armas y munición de contrabando para los rebeldes chiíes hutíes del Yemen.

Al Maliki difundió en su cuenta en X un vídeo con imágenes de ataques desde el aire contra embarcaciones tradicionales que se usan normalmente por los habitantes de los países del sur del mar Rojo para el transporte de mercancías.

Ese mismo día, la agencia de noticias yemení, Saba, controlada por los insurgentes, denunció la muerte de al menos ocho pescadores en bombardeos que atribuyó a "los saudíes" contra dos embarcaciones de pesca frente a la costa de Al Kadaha, en el suroeste del Yemen.

Los bombardeos saudíes en el Yemen, respondidos con ataques hutíes con misiles y drones contra instalaciones civiles y energéticas de Arabia Saudí, se han intensificado en las últimas semanas en apoyo a la ofensiva de las fuerzas leales al Gobierno yemení para recuperar las áreas controladas por los insurgentes.