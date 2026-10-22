India y Polonia se proponen duplicar comercio para 2030 y reforzar cooperación en defensa

"Hoy hemos acordado fortalecer nuestra cooperación en áreas de defensa, espacio y energía nuclear. En todos estos sectores estratégicos invitamos a las empresas de Polonia a colaborar con la India y coproducir", destacó Modi en una declaración conjunta ante los medios.

Además, "los líderes se fijaron el objetivo de duplicar el comercio bilateral para 2030", índico la oficina del primer ministro en un comunicado.

Ambos mandatarios también abordaron nuevas oportunidades de cooperación en minerales críticos y gasificación del carbón, y acordaron impulsar investigaciones conjuntas en inteligencia artificial, semiconductores y tecnologías cuánticas, así como crear una plataforma para conectar empresas emergentes de ambos países en los sectores tecnológico y de ciberseguridad.

"La base de la asociación estratégica entre Polonia y la India es la economía", afirmó Tusk, quien subrayó que los dos países carecen de conflictos de intereses y expresó su voluntad de reforzar la cooperación en foros internacionales como el G20.

Según el comunicado de la oficina del primer ministro indio, los dos líderes expresaron también su preocupación por la guerra en Ucrania y "reiteraron la necesidad de una paz integral, justa y duradera, en consonancia con el derecho internacional y los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas, incluido el respeto a la soberanía y la integridad territorial".

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Asimismo, advirtieron de las repercusiones negativas de la guerra sobre la seguridad alimentaria y energética mundial, especialmente para los países del Sur Global.

A principios de septiembre, los ministros de Exteriores de ambos países, Radosław Sikorski y S. Jaishankar, se reunieron en Varsovia, donde destacaron que el comercio bilateral había alcanzado los 6.300 millones de dólares en 2025 y abordaron el fortalecimiento de la asociación estratégica establecida en 2024 entre Polonia y la India.