Inicia la construcción de la primera planta de tratamiento de agua en la Amazonía peruana

La Agencia de Promoción de la Inversión Privada (Proinversión) informó este jueves en un comunicado que el proyecto beneficiará a 197.000 habitantes de la región Madre de Dios, en el sur del país, e implica una inversión estimada de 122 millones de dólares.

La obra fue otorgada en diciembre de 2025 bajo el modelo de Asociación Público-Privada (APP) al Consorcio Saneamiento Puerto Maldonado (conformado por Mota-Engil Perú S.A., Mota-Engil Capital S.A. y BTD).

El contrato tendrá una duración de 24 años, durante los cuales la empresa concesionaria asumirá el diseño, financiamiento, construcción, operación y mantenimiento de la infraestructura, asegurando la prestación del servicio.

El proyecto contempla la ampliación y rehabilitación de las redes de alcantarillado, la instalación y renovación de hasta 25.000 conexiones domiciliarias y la construcción de una planta con capacidad para tratar 400 litros de aguas residuales por segundo, lo que contribuirá a la descontaminación de los ríos Tambopata y Madre de Dios.

Durante la ceremonia de la firma de ejecución, se reafirmó el compromiso de impulsar una infraestructura largamente esperada para mejorar la calidad de vida de las familias de esa ciudad amazónica, indicó Proinversión.

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En el acto protocolar, que se realizó en Puerto Maldonado con la presencia de pobladores de la zona, participaron el presidente de Proinversión, Luis Del Carpio, el viceministro de Construcción y Saneamiento, Carlos Alberto Lezameta, y representantes municipales.

Del Carpio destacó que la suscripción del contrato constituye un paso decisivo para hacer realidad esta importante infraestructura e indicó que Proinversión asumirá la gestión de la ejecución contractual, velando por el cumplimiento de los plazos y compromisos establecidos.

"Detrás de este proyecto, hay familias, hay toda una ciudad que merece que el desarrollo llegue a sus hogares, y Proinversión adopta este proyecto con el compromiso de garantizar esa calidad de vida por la que tanto ha luchado Puerto Maldonado", señaló.