Israel amenaza con acciones contra Irán ante posibles ataques durante comicios

"Es fundamental que nuestros enemigos comprendan que el Guardián de Israel no duerme ni descansa; permanecemos vigilantes, decididos y preparados para cualquier escenario, con total independencia de cualquier proceso político", afirmó el ministro según un comunicado publicado por su oficina.

Katz añadió que el Ejército israelí se encuentra preparado para actuar "de inmediato", tanto en el ámbito de la inteligencia como en el operativo.

Su comunicado se enmarca en un contexto de creciente tensión entre Israel, Estados Unidos y el país persa. Ayer miércoles, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, afirmó que la directiva que ha dado al Ejército israelí, al Mosad y al resto de los servicios de seguridad del país es "derrocar el régimen de Irán", al que acusó de intentar reactivar una amenaza terrorista contra Occidente.

Según informó el diario 'Financial Times', Netanyahu está presionando para retomar los ataques a gran escala contra Irán y llegó a preparar un plan para hacerlo hace diez días, aunque finalmente no siguió adelante por la oposición del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El lunes, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, viajó a Israel para reunirse con Netanyahu, en una visita que no fue anunciada previamente y en la que, según informó a EFE un portavoz de la oficina del primer ministro israelí, hablaron de la situación en Oriente Medio.

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En este contexto, el líder del partido izquierdista israelí de los Demócratas, Yair Golán, advirtió esta mañana sobre posibles campañas militares "con fines políticos" ordenadas por el primer ministro a pocos días de las elecciones generales del martes que viene en Israel.

"Toda crítica o retórica que sugiera que nuestras decisiones responden a motivos ocultos refleja una profunda desconexión y un interés político mezquino por parte de quienes formulan tales acusaciones", respondió Katz este jueves, en un mensaje dirigido a los principales líderes de la oposición israelí.