La Bolsa de Londres retrocede un 0,26 %, lastrada por las mineras

El índice principal londinense, el FTSE 100, bajó 27,85 puntos hasta 10.725,03, mientras que el secundario, el FTSE 250, cedió un 0,93 %, hasta 24.211,71 puntos.
La minera Fresnillo lideró las pérdidas con una caída del 6,46 %, seguida de su rival Antofagasta, que descendió un 6,17 %, y Anglo American, que acabó con un 5,60 % menos.
El banco Barclays también retrocedió, un 2,33 %, pese a anunciar un aumento del 17 % de su beneficio neto en los primeros nueve meses del año, hasta 5.837 millones de libras (6.887 millones de euros).
La entidad comunicó además un recorte de 5.000 empleos este año, equivalente al 5 % de su plantilla, que serán sustituidos por inteligencia artificial.
Entre los ganadores de la jornada estuvieron la compañía de control de plagas Rentokil Initial, que subió un 8,61 %; la gestora de la Bolsa londinense, London Stock Exchange Group, que sumó un 7,69 %, y la empresa de tecnología médica Smith & Nephew, que ascendió un 4,18 %.