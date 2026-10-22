La Bolsa de Londres retrocede un 0,26 %, lastrada por las mineras

La Bolsa de Londres retrocede un 0,26 %, lastrada por las mineras

Londres, 22 oct (EFE).- La Bolsa de Londres perdió este jueves un 0,26 % lastrada por los valores mineros, que se vieron perjudicados por la caída del precio de metales como el oro y el cobre.