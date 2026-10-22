La CPI reacciona a su premio Sájarov: “No hay paz sin justicia ni seguridad sin derecho”

La presidenta de la CPI, Tomoko Akane, subrayó que “este premio llega en un momento en que la Corte y sus funcionarios afrontan desafíos sin precedentes, incluidas sanciones destinadas a obstaculizar el mandato judicial del tribunal”, según una reacción difundida a los medios en La Haya tras conocerse el galardón.

La CPI, el primer tribunal penal internacional permanente, fue creada en 2002 para juzgar a personas acusadas de genocidio, crímenes de guerra, de lesa humanidad y de agresión cuando las autoridades nacionales no quieren o no pueden investigar esos delitos.

El pasado 9 de octubre, Estados Unidos anunció sanciones a la propia institución, después de haber adoptado medidas similares contra numerosos jueces y fiscales, incluida Akane, como respuesta a investigaciones que afectan a Israel por presuntos crímenes en la Franja de Gaza.

La magistrada japonesa consideró que el Sájarov tiene “una importancia especial”, porque reafirma "el valor" de las instituciones judiciales independientes y "de quienes trabajan para defender el derecho internacional".

También subrayó la necesidad de mantener la cooperación y el apoyo internacionales para que la CPI pueda “cumplir su mandato de manera independiente e imparcial, al servicio de la justicia y de las víctimas de los crímenes más graves”.

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El tribunal, integrado por 125 Estados miembros, ha emitido órdenes de arresto contra dirigentes como el presidente ruso, Vladímir Putin, y el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, por crímenes de guerra, aunque carece de policía propia y depende de la cooperación de los países para ejecutar sus decisiones.

Akane destacó que el premio no solo reconoce la labor de la Corte en la lucha contra la impunidad -evitar que los responsables de graves crímenes queden sin castigo- y en la celebración de juicios justos, sino también el papel de la justicia internacional como “piedra angular de una paz duradera”.

“En un mundo marcado por el aumento de los conflictos, no hay paz sin justicia ni seguridad sin derecho”, concluyó.

El Premio Sájarov a la Libertad de Conciencia, que concede anualmente el Parlamento Europeo desde 1988, reconoce la defensa de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Su entrega está prevista para diciembre en Estrasburgo (Francia).