La Cruz Roja urge a América Latina a prepararse ante un fenómeno de El Niño "histórico"

"El Niño puede ser histórico, pero sus consecuencias no están escritas", afirmó en un comunicado la directora de la IFRC para América, Loyce Pace, sobre un fenómeno que puede convertirse en uno de los más intensos desde 1950.

Pace pidió preparación, porque un fenómeno climático se convierte en desastre cuando "encuentra a una familia agricultora sin reservas de agua, a una comunidad indígena donde las alertas no llegan a tiempo o a personas que no saben qué hacer si los incendios se acercan a sus casas; en eso todavía se puede incidir".

En ese sentido, la IFRC destacó la necesidad de proteger especialmente a las familias agricultoras, las comunidades indígenas, las mujeres jefas de hogar y las personas migrantes y desplazadas, grupos particularmente vulnerables ante estos eventos.

La organización pidió adoptar medidas adaptadas a cada territorio para anticiparse a sequías, calor extremo, incendios forestales e inundaciones, amenazas que podrían agravarse por la combinación del fenómeno climático y la crisis climática.

"Los pronósticos existen, las comunidades están organizadas y la Cruz Roja está lista, lo que se necesita es ampliar y fortalecer la colaboración con Estados, agencias humanitarias e instituciones científicas para transformar el conocimiento y los recursos humanos, técnicos y financieros en soluciones que salven vidas", manifestó Pace.

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La federación señaló que ya respalda acciones de preparación ante la sequía en Guatemala, El Salvador y Colombia, evaluaciones de necesidades en Honduras y asistencia humanitaria a comunidades afectadas por las inundaciones en Bocas del Toro, Panamá.

En Guatemala, la Cruz Roja movilizó más de 296.000 francos suizos (unos 360.000 dólares) para proteger a más de 10.000 personas mediante transferencias monetarias, suministro de agua segura y distribución de filtros y dispositivos de almacenamiento en escuelas.

En Honduras, donde la sequía prolongada afecta a un millón de personas, la Cruz Roja evalúa las necesidades de agua, alimentación, salud y protección en seis departamentos. Según la IFRC, 103 municipios están en alerta roja y otros 234 permanecen bajo distintos niveles de alerta, lo que abarca el 80 por ciento del territorio nacional.

En Panamá, las inundaciones registradas en la región caribeña de Bocas del Toro en julio y agosto llevaron a la Cruz Roja Panameña a brindar asistencia a 3.665 personas mediante transferencias monetarias, artículos de higiene y jornadas de limpieza y prevención del dengue, mientras otras provincias enfrentan sequía, afectando a la agricultura.

La IFRC también impulsa acciones anticipatorias en Chile, República Dominicana, Ecuador, Paraguay y Uruguay para preparar a las comunidades ante amenazas como sequías, deslizamientos e inundaciones.