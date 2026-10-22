La educación en Afganistán retrocede también entre los varones, advierten Unesco y Unicef

"La disminución de la participación de los varones en la enseñanza secundaria suscita preocupación por sus perspectivas de continuar estudiando, adquirir competencias y acceder al empleo", advierten las dos agencias de Naciones Unidas en su Informe sobre la Situación de la Educación en Afganistán 2026, publicado el miércoles.

El documento señala que la matrícula masculina en los últimos cursos de secundaria cayó de unos 750.000 alumnos en 2023 a 660.000 en 2025, una reducción de 90.000 estudiantes en un sistema al que los niños, a diferencia de las niñas, pueden seguir accediendo.

El retroceso se produce cinco años después del regreso de los talibanes al poder, durante los cuales más de 2,6 millones de niñas han quedado excluidas de la enseñanza secundaria por la prohibición de asistir a clase a partir del sexto grado.

El deterioro también alcanza a las universidades, cuya matrícula permanece muy por debajo de los niveles anteriores a 2021. Las mujeres, excluidas de la enseñanza superior, han desaparecido de las cifras de matriculación publicadas desde 2024.

El portavoz del Ministerio de Educación Superior talibán, Hafiz Ziaullah Hashimi, rechazó las conclusiones del informe sobre la enseñanza universitaria. "El informe es falso y las cifras no son reales. No se ha producido tal descenso", declaró a EFE, sin aportar datos que respaldaran su afirmación.

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Por su parte, el portavoz del Ministerio de Educación, Zabihullah Himat, se limitó a señalar a EFE que "nuestra posición sobre la educación es clara y no tenemos nada que decir".

El informe describe un sistema educativo incapaz de absorber el crecimiento de la población escolar, incluso allí donde se han registrado avances en la matriculación.

Una evaluación nacional recogida en el informe revela que solo el 43,5 % de los estudiantes examinados alcanzó las competencias mínimas en lengua y apenas el 25,4 % en matemáticas.

Unesco y Unicef calculan que Afganistán afronta un déficit de financiación educativa de 324 millones de dólares para 2026 y 2027 y reclaman inversiones sostenidas para evitar que continúe erosionándose el acceso a la enseñanza.

El informe advierte así de que, más allá de la exclusión de las niñas, el país afronta un deterioro de las oportunidades educativas para toda una generación, con consecuencias para su futuro económico y social.