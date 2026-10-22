La Eurocámara pide que la UE se plantee desplegar una operación naval en el mar Negro

En una resolución no vinculante aprobada con 432 votos a favor, 52 en contra y 88 abstenciones, los eurodiputados condenan esos ataques contra buques civiles y responsabilizan a Rusia de la escalada de su guerra de agresión contra Ucrania hacia la zona occidental del mar Negro.

"La UE y sus Estados miembros deberían plantearse el despliegue de una operación naval de la UE en el mar Negro", indicó la Eurocámara en un comunicado, en el que agregó que la libertad de navegación y la seguridad marítima "forman parte de la protección del flanco oriental de la OTAN, la región del mar Negro y el delta del Danubio".

El texto subraya que los últimos ataques encajan en un "claro patrón de escalada por parte de Rusia", en el que Moscú ha atacado sistemáticamente la navegación civil :"Rusia es el principal responsable del deterioro de la situación en la región", indica.

En este contexto, los eurodiputados expresaron también su preocupación por la "ambigua gestión de la amenaza rusa por parte del Gobierno búlgaro", y lamentaron su "débil respuesta diplomática" ante.

Por otra parte, instan a la OTAN a que considere una iniciativa para el mar Negro, basándose en los debates existentes sobre la posibilidad de un 'Centinela del mar Negro', y subrayan la importancia de una cooperación regional más estrecha entre Bulgaria, Rumanía y Turquía.

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La resolución insta asimismo a los países de la UE, en cooperación con la OTAN, a apoyar a Bulgaria y Rumanía en la detección temprana y el seguimiento de drones hostiles que amenacen la navegación en el mar Negro.

Además, insta a que la UE y sus Estados miembros refuercen la protección y la resiliencia de los proyectos en curso de telecomunicaciones submarinas, transmisión de electricidad y cables de datos mediante más vigilancia marítima, cooperación regional y mecanismos de respuesta rápida.