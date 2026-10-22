La historia de cooperación entre España y El Salvador es recorrida en muestra fotográfica

La muestra, denominada "Cooperación ES Cultura" y que incluye instantáneas tomadas por fotógrafos de EFE, reúne una selección de hitos, protagonistas, proyectos e iniciativas significativas de esta cooperación bilateral que se inició en 1986 y se reafirmó con la creación del Centro Cultural en 1998, según se indicó en un comunicado.

El Centro Cultura de España en El Salvador señaló que la muestra fotográfica conecta y desarrolla las experiencias sobre democracia, memoria, paz, inclusión, equidad e igualdad, creatividad, patrimonios, sostenibilidad ambiental, comunicación, innovación y alianzas culturales.

Elena Salamanca, curadora de la exposición, expuso que en el proceso "se han recuperado fuentes documentales y orales, memorias y experiencias, sujetos y objetos mostrando una selección de obras y proyectos representativos que hablan de un acervo compartido por varias generaciones, mediado por una producción de artes visuales y escénicas, mundos urbanos y rurales, literaturas y registros sonoros y audiovisuales".

Desde la perspectiva patrimonial, enfatizó el Centro Cultural, "la exposición recupera las huellas materiales, las memorias y las expresiones culturales vivas, las estrategias de conservación y gestión urbana, junto a los hallazgos de la arqueología histórica y expresiones artísticas de la cultura náhuatl".

En mayo pasado, la secretaria de Estado de Cooperación Internacional española, Eva Granados, destacó en San Salvador el diálogo, el respeto y la confianza en la que se ha basado la relación de cooperación entre ambos países que comenzó en 1986, cuando la nación centroamericana vivía una sangrienta guerra civil.

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El apoyo español está presente en El Salvador a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECID) y del Centro Cultural como canalizador de la cooperación cultural, entidades que coordinan sus actuaciones con un amplio conjunto de actores.

La cooperación está enfocada en diferentes áreas como sanidad, educación, gestión de riesgo de desastres, seguridad alimentaria e igualdad de género.