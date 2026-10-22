La India confirma la muerte de un nacional en el ataque en Arabia Saudí con dos fallecidos

“Lamentablemente, un ciudadano indio falleció y otros dos resultaron heridos en el ataque al aeropuerto de Dammam, mientras que otro ciudadano indio resultó herido en el ataque al campo petrolífero de Shaybah”, informó el Ministerio de Asuntos Exteriores indio en un comunicado.

El Gobierno indio calificó los ataques de “totalmente inaceptables”, exigió su cese inmediato y reafirmó su “solidaridad con el pueblo y el Gobierno del Reino de Arabia Saudí en la defensa de su soberanía”, sin atribuir directamente la autoría.

El ataque del miércoles contra el Aeropuerto Internacional Rey Fahd de Dammam causó dos muertos, entre ellos el ciudadano indio, y ocho heridos, según la Autoridad General de Aviación Civil saudí. Entre los lesionados figuran dos indios, además de ciudadanos saudíes, yemeníes, bangladesíes y nepalíes.

En otro incidente, las defensas saudíes interceptaron un dron dirigido contra el campo petrolífero de Shaybah, operado por Saudi Aramco, y la caída de restos causó heridas a otro ciudadano indio.

Los rebeldes hutíes de Yemen no habían reivindicado hasta el momento el ataque de Dammam.

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Horas después, sin embargo, su portavoz militar, Yehya Sarea, acusó a Arabia Saudí de haber atacado un yate con 14 ciudadanos indios a bordo cerca de la isla de Zuqar, en el sur del mar Rojo.

El Gobierno indio no había confirmado este último incidente, aunque fuentes del Ministerio de Exteriores indicaron a EFE que estaban al tanto de la situación.