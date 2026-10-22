La inflación en México se sitúa en el 3,62 % en la primera quincena de octubre

El Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) aumentó un 0,41 % respecto a la quincena anterior, frente al incremento del 0,28 % observado en el mismo periodo del año pasado.

El índice de precios subyacente, considerado un mejor parámetro para medir la trayectoria de los precios porque excluye bienes y servicios de alta volatilidad o cuyos precios no responden a condiciones de mercado, subió un 0,25 % quincenal y un 3,78 % interanual.

Mientras, el índice no subyacente se elevó un 0,98 % respecto a la quincena anterior y un 3,08 % interanual.

Dentro del componente subyacente, las mercancías avanzaron un 0,17 % en la quincena y un 3,28 % en el año, mientras que los servicios aumentaron un 0,31 % quincenal y un 4,26 % interanual.

En los no subyacentes, los precios de los productos agropecuarios disminuyeron un 0,11 % respecto al periodo inmediato anterior y un 1,90 % interanual.

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Por su parte, los energéticos y tarifas autorizadas por el Gobierno aumentaron un 1,85 % quincenal y un 4,02 % anual. Por separado, las tarifas autorizadas por el Gobierno crecieron un 7,38 % interanual.

El índice de precios de la canasta de consumo mínimo, conformada por 170 bienes y servicios, se elevó un 0,40 % a tasa quincenal y un 3,44 % interanual.

Entre las categorías de consumo con mayores incrementos interanuales estuvieron las bebidas alcohólicas, tabaco y estupefacientes (7,30 %), los seguros y servicios financieros (7,06 %), los restaurantes y servicios de alojamiento (6,16 %), los servicios educativos (5,85 %), y la salud (4,45 %).

Los productos genéricos que más subieron en la quincena fueron el tomate verde (22,07 %), la electricidad (18,51 %), la calabacita (16,27 %), el transporte aéreo (14,77 %), los servicios profesionales (9,55 %), y los servicios turísticos en paquete (6,80 %).

El encarecimiento de la electricidad estuvo relacionado principalmente con la conclusión de los subsidios a las tarifas eléctricas de verano en 18 ciudades del país, entre ellas Monterrey, Mérida, Veracruz, Cancún y Villahermosa, según explicó el Inegi.

En contraste, bajaron el limón (-10,43 %), el aguacate (-4,79 %), la naranja (-4,58 %) y el plátano (-4,15 %).

Los datos se conocen después de que la inflación cerrara 2025 en el 3,69 %, su menor nivel en cinco años, tras el 4,21 % de 2024, el 4,66 % de 2023 y el 7,82 % de 2022, cuando alcanzó su mayor nivel para un cierre de año en más de dos décadas.